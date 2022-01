Wax ka ogoow toddobo arrimood ku saabsan qorraxda

33 Daqiiqadood ka hor

Dadku intooda badan marka ay cirka fiiriyaan waxa ugu horreya oo indhahooda ku soo dhacaya waa qorraxda, gaar ahaan xilliga maalinkii ah oo cirka uusan daruuro lahayn, balse xogo yaab leh oo qooraxda la xiriira oo ka qarsoon ayaa jira.Dad badan ayaa aaminsan in qorraxdu soo baxdo oo ay dhacdo, taas oo ah, qorrax ka soo baxa iyo qorrax dhaca.Laakiin dhab ahaantii waxaa la sheegaa in qorraxdu soo baxdo aroortii hore, haddii meereha dhulku uu leexdana qorraxdana ay isbaddasho.

Qorraxdu maxay tahay?

Marxuum Bashiir Othman Tofa waxa uu buuggiisa Space Science uu ku qoray, Hadda ka hor, warbixinno saynis ah ayaa sheegay in uu ka dhashay bamka Nukliyeerka ah, kaas oo isna siyaabo kala duwan isu caawiyay, ilaa ay nooluhu ka soo baxaan. Sagaal meere ayaa ku wareegaya cadceedda Nidaamka Qorraxda, waxaana jira tobanaan kun oo koox xiddigo ah oo ku wareegaya wareegyada loo yaqaan asteroids (Dambaaburo) oo ka kooban saddex tirilyan oo wareeg ah. Masaafad u dhaxeysa dhulka iyo Cirka

Xajmigeeda iyo Heer kulkeeda

Waxaana la ogaaday heer kulkeeda inuu kor u dhaafo 16 milyan oo darajo, laakiin dushiisa heerkulku kama dhaafo 6,000 darajo. Taasi waxay keentay in iftiinkiisu 400,000 oo jeer ka iftiimo dayaxa, inkastoo dayaxu jidhkiisa ka helo iftiin.Baaxadda dhulku waa 333,000 jeer miisaanka dhulka, laakiin inkasta oo miisaankiisu yahay wuxuu ku socdaa xawaare dhan 2,150 kiiloomitir ilbiriqsi kasta.Qorraxdu waxay leedahay nidaam loo yaqaan korona. Dhulku waxa kale oo uu leeyahay lakab ozone ah, kaas oo naga ilaaliya waxyeelada cadceeda ee dhammaan noolaha iyo meeraha dhulka.Lakabka ozone waxa uu ku yaalaa meel 15 ilaa 30 km u jirta oogada dhulka.Dhanka kale qorrax-madoobaadku waxa uu dhacaa marka uu dayaxu dhex maro meereheenna dhulka iyo cadceedda, sababta oo ah dayaxa iyo cadceeda fogaanta u dhaxaysa ayuu dayaxu si isku mid ah qorraxda u daboolaa .Laakiin tani waxay dhacdaa marka dayaxu aad uga fog yahay qorraxda, sidaas darteed wuxuu u oggolaanayaa iftiin ka soo baxa nidaamka qorraxda, iftiinkuna wuxuu u wareegaa sida qorraxda kulul.

Alhaji Bashir Tofa waxa kale oo uu buuggiisa Space Science uu ku sheegay in marka la wada dhammeeyo dayax madoobaadka, uu hadhka dayaxu ku soo dhaco oogada dhulka, isaga oo ku fidaya in ka badan 268 km dhulka uu hadhku ku dhaco.Marka dayaxu soo baxo, qayb yar oo qorraxda ka mid ah ayaa laga yaabaa in la daboolo; sidaas awgeed, hadhku wuu yaraanayaa kiiska sida qayb madoobaad ah.