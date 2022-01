Dal saddex sanno oo xabsi ah galinaya ragga 3-da dalaaq ku fura dumarka

Saacad ka hor

Dadka taageersan sharcigan cusub ayaa sheegay in uu difaaci doono xuquuqda dumarka.

Dadka lagu helo in ay ku xadgudbeen sharcigan cusub ayaa muteysan doona saddex sanno oo xarig ah.

Balse dadka qaar ayaa xisbiga BJP ku eedeeyay in ay bartilmaameedsanayaan dadka Muslimiinka ah, iyada oo xildhibaanka lagu magacaabo Asadduddin Awaisi uu ku tilmaamay sharciga weerar ka dhan ah Islaamka.

Furiinka saddexda dalqadood ee islaamka ayaa ku xusan Qur'aanka Kariimka, waxayna ragga awood u siinaysaa in ay kala tagaan xaasaskooda.

Culumada Islaamka ayaa sharaxay in diinta ay si cad u qeexayso furiinka, tahayna in lammaanaha isa siiyaan muddo saddex bilood ah marka laga xisaabayo marka ay dhacdo dalqadda koowaad si waqti loogu helo in ay heshiin karaan.