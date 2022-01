Saameynta Al-shabaab: "Sababta aan Al-shabaab cadaaladda ugu raadsaday"

42 Daqiiqadood ka hor

Al-Shabaab ayaa in ka badan 10 sano waxa ay Muqdisho kula dagaalamayeen dowladda ay Qaramada Midoobay taageerto

Shacabka ayaa xusay in Al-Shabaab ay bixiso cadaalad joogto ah oo hufan islamarkaana degdeg ah oo aysan ka helin Dowlada federaalka Soomaliya.

Waxaa kamid ah ninkan oo kagaaabsaday in magaciisa lsheego oo kawaramyo waxa kuqasbay in in u cadalad doonto kooxda Al-shabaab aya yiri sidatan;