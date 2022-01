Cusaama Bin Laadin: Muxuu Mareykanka uga walaacay diyaaraddiisii ku burburtay guriga Cusaama Bin Laadin

Mareykanka ayaa ka walaacay in laga helo xog muhiim ah oo ku saabsan mid ka mid ah diyaaradihii loo adeegsaday weerarkii lagu dilay hoggaamiyihii hore ee ururka al-Qaacida.

Saraakiil Mareykan ah ayaa laga soo xigtay iyagoo sheegaya in ay jiraan caddeymo muujinaya in Pakistan ay goobtaas geysay injineerro ka socday Shiinaha, dhowr maalmood kaddib markii uu weerarka dhacay.

Howlgalkii lagu khaarijiyay Bin Laadin oo dhacay 2-dii bishii May ee sanadkii 2011-kii ayaa xiisad ka dhex abuuray xiriirka Mareykanka iyo Pakistan.

Labada waddan - oo xulafo ku ah dagaalka ka dhanka ah Taliban iyo al-Qaacida ee ka socda gobolkaas - ayaa wixii xilligaas ka dambeeyay waxa ay arrintoodu isu baddashay far-far-ku-taag, inkastoo ay ku dadaalayeen in uusan xiriirkooda burburin gebi ahaanba.

"Dowladda Mareykanku waxa ay hadda heysaa xog buuxda oo ku saabsan in Pakistan, gaar ahaan waaxdeeda sirdoonka ee ISI ay u fasaxeen militeriga Shiinaha inay tagaan meesha ay diyaaradda ku burburtay," ayuu yiri sarkaal ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo uu soo xigtay Wargeyska Financial Times.

Waxa uu sarkaalkaas sheegay in injineerro u dhashay Shiinaha ay indho indheyn ku sameeyeen qalabka haraadiga diyaaradda, ayna ka qaadeen qaybo tijaabo ah, gaar ahaan qalabka u u adeegsatay inay ka dhuumato raadaarka Pakistan marka ay gudaha dalkaas u gudbeysay, sida uu wargeysku ku xusay qormadiisa.

Financial Times iyo wargeyska kale ee lagu magacaabo New York Times waxay labaduba soo xigteen saraakiil Mareykan ah oo sheegaya inay hubaan arrintaas, uuna xaqiiqo yahay kormeerka ay khubarada Shiinaha ku tageen goobtaas, inkastoo NYT uu xusay in saraakiishaas aysan soo bandhigin caddeymo la taaban karo.