Colaadda Itoobiya: Dhaqaatiirta Tigray oo cunto tuugsanaya

52 Daqiiqadood ka hor

Hadalka dhaqtarka ayaa imaanaya iyadoo Qaramada Midoobay ay sheegtay in "gaajo ba'an" ay la soo gudboonaatay dadkii ugu badnaa abid ee ku nool Tigray.

Waxay sheegtay in ilaa 2.2 milyan oo qof "ay la daalaa dhacayaan gaajo aad u daran".

In badan oo xilligaas ka mid ah Tigray intiisa badan waa la go'doomiyay, taas oo adkeysay in gagaar muhiim ah iyo caawinaad dawo la gaarsiiyo. Bankiyada ayaa la xiray taas oo ka dhigan in dadku aysan la bixi karin lacagahooda keydka ah.