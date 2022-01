Maxay tahay diyaaradda burburtay ee ay kala baratamayaan Maraykanka iyo Shiinaha?

3 Daqiiqadood ka hor

Baratan adag ayaa ka dhex biloowday ciidamada badda ee Maraykanka iyo Ruushka, iyada oo midba kan kale uu rabo in uu kaga hormaro burburka diyaarad casri ah oo uu Maraykanka leeyahay, taas oo ku dhacday badweynta caalamiga ah.

Diyaaradda ayaa hadda loo malaynayaa in ay taallo gunta badda, iyada oo dal kasta uu doonayo in uu gacanta ku dhigo si uu u helo sirta iyo qalabka casriga ah ee ku rakiban, taas oo noqon karta sir aad u weyn oo ciidan oo Maraykanka ka fakatay.

Kooxaha gurmadka ee Maraykanka ayaa la sheegay in ay dib dhacsanyihiin muddo 10 maalmood ah, halka Shiinaha uu uga hormari karo goobta ay diyaaradda ku dhacday.

Nin la taliye ka ah dhanka difaaca oo lagu magacaabo Abi Austen ayaa sheegay in batariga sanduuqa madoow ee diyaaradda uu ku shaqeeyo in uu dabka ka dhici karo ka hor inta aanan la gaarin, taas oo sii adkayn karta in la helo diyaaraddan.