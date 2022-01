“Waxaan ahay dhaqtar, 10 sanana ma qubeysanin.” Sabab?

Hase yeeshee Dr James waxa uu qabaa in gacmaha saabuun lagu dhaqdo, ilkahana la cadaysto, balse jirkiisa ma rabo in uu biyo mari, saabbuuna ku rugo.

Waxa uu qabaa in shiirta jirka ay sababto bakteeria jirka ku jirta , wuxuuna sheegay in marka la qubeysto dhaawac loo geysto bakteeriyadaas iyo habka dabiiciga ah ee jirka.

Mar la weeydiiyay in uu isaga shiiro ayuu sheegay in saaxiibadiis iyo dhammaan dadka uu aamino oo dhan ay si daacadnimo ah ugu sheegeen in uusan shiirin, waxa kale oo uu sheegay in xaaskiisa ayba jeceshahay qaabka uu hadda yahay oo uu caraf ku tilmaamay.