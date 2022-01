Awoodda Ruushka: Sida uu madaxweyne Putin u tayeeyay ciidamadiisa

Saacad ka hor

Xiisadda ka taagan xuduudda Ukraine iyo cabsida laga qabo in Ruushka uu duulaan ku qaado dalkaas ayaa dhalisay in su'aal la iska weydiiyo inta ay gaarsiisan tahay awoodda milateri ee dalkaas u hoggaamiyo Vladimir Putin.

"Waan ka xishoonayaa in aan qiro, balse waxaa iga yaabiyay in dhowr sano ka hor uu Ruushka gantaal nooca Kalibr ah ka soo riday badda Caspian, kuna duqeeyay bartilmaameedyo ka tirsan Suuriya," ayuu Sarreeye guud Ben Hodges oo ahaa taliyaha ciidamada Maraykanka ee Yurub u sheegay wargeyska New York Times.