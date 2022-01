Qoys Hindi ah oo barafka ku dhex dhintay iyaga oo u lugeynaya Maraykanka

30 Daqiiqadood ka hor

Mas'uuliyiinta Canada ayaa sheegay in qoys qaboow u dhintay iyaga oo Canada lug kaga baxaya oo Maraykanka galaya in ay ahaayeen dad lasoo tahriibiyay.

Booliiska Canada kama aysan hadlin in qoyskan ay la socdeen 7 qof oo reer Hindiya ah oo lagu qabtay xudduuda iyo in kale. Waxaa kale oo jirta in nin lagu magacaabo Steve Shand oo Florida degen lagu soo oogay dacwado la xiriira in uu dad tahriibinayay, isaga oo lagu qabtay in uu gaarigiisa ku waday labo qof oo Hindi ah.