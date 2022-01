Ukraine ma iska difaaci kartaa Ruushka?

Waxaa laga cabsi qabaa in ciidamada Ruushka ee la soo dhoobay xadka dalkaasi ay weerar ku qaadaan Ukrain.

Awoodda militari ee Ukraine.

Ukraine ma iska difaaci kartaa Ruushka?

Haddii uushku ku soo dhaqaaqo Ukraine waxay khubarada dhanka militariga sheegayaan in aysan ciidamada Ukraine u babac-dhigi karin awoodda Ruushka.

Gaashaanbuurta Nato ma difaaci doontaa Ukraine?

Haddaba, Ruushka wuxuu ogyahay in arrintaas ay horseedi karto gargaar ballaaran oo militari oo reer Galbeedka ay siiyaan Ukraine.

Madaxweyne Zelensky waxa uu Nato ugu baaqay in ay dardargeliso xubinnimada Ukraine; laakiin colaadda waxay ka dhigaysaa in Nato ay aqbasho in Ukraine lagu daro gaashaanbuurta.