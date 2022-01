Afghanistan: 'Annagoo rasaas nagu socoto ayuu Cusaama Bin Laadin iga diiday inuu gabbado'

Saacad ka hor

'Ma cadsade' waxa uu sheegay in Cusaama uu ahaa nin aamusnaan badan, balse sheekada xiisaha badan waxa ay ahayd mid ku saabsan maalin ay dagaal culus ka qayb galeen.

"Raggii carabta ahaa ee noo yimid waxaan ku qaabilnay sida ay yihiin carruur. Aad bay u dhiirranaayeen balse wax fikrad ah kama aysan heysanin sida loo dagaallamo. Way iska keen socdeen, qaarkoodna raashin ayay noo karinayeen. Hoggaamiyeyaasheenna marka ay xulanayaan dad soo dagaallama way ka leexan jireen kuwa Carabta ah.

"Waxaan u heysannay in ay dad kale kharashka bixinayeen isaguna uu ka ahaa shaqaale caawinaad sameynaya."

Dagaalkii qaraaraa

"Cusaama wuxuu noo arkayay inaan nahay macallimiintiisa tababarka siinayay, jihaadka iyo dagaalkana barayay. Annaga ayay naga fiirsan jireen, ugu dambeyntiina way barteen."

"Markii ay wax barteen waxaan u kaxeyn jirnay jiidda hore ee dagaalka. Waxaan xasuustaa in annagoo dagaal qaraar ku jirna aan Cusaama ku kari weynay inuu gabbado xilli ay rasaas nagu socotay. Waxaan ku dhahnay, 'gabbo haddii kale xabbadda way kugu dhaceysaa', balse ma uusan is xakameyn karin oo maba aysan kusoo dhaceynin inuu gabbado.