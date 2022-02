Qaar ka mid dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee doorashada Soomaaliya

Saacad ka hor

Waxaa dalka Soomaaliya ka socota doorashada Labada Aqal ee dowladda dowladda fedraalka Soomaaliya, taas oo ay xusid mudantahay in ay ka jiraan cabashooyin badan , kana dhaceen waxyaabo badan oo qaarkood ay la yaab yihiin.

Waa doorasho dadkii ugu badnaa oo loo diiwaangaliyay in ay musharixiin yihiin ay tanaasuleen, iyaga oo xitaa qaarkood ay tanaasuleen ka hor xilligii habraaca loogu talogalay in ay sidaasi sameeyaan.

Meesha ugu badan ee ay musharixiinta tanaasuleen waxa ay ahayd doorashadii Aqalka Sare, iyada oo xusid mudantahay in inta badan kursi kasta ay guddiyada doorashada iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay kusoo qoreen wax aan ka badnayn labo musharax.

Mararka qaar kuraasta ay shaxdooda soo saaraan guddiyada doorashada waxa ay magacyada liiska ku jirey u kala horeeyeen sida ay markii dambe natiijada noqotay, taas oo dadka qaar ay ku tilmaameen heerka wax isdabomarinta doorashada iyo in laga weecday dhammaan hababkii dimoqoraadiga ahaa.

"Ma qaan gaarin"

Intii lagu guda jiray doorashadii aqalka sare ee kuraasta maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaa dhacay dhacdooyiin dhowr ah, balse dhacdada sida wayn dadka u soo jiidatay ayaa ahayd in mid ka mid ah musharaxiinta lagu murmay da'deeda iyo in ay qaan-gaadhay iyo in kale.