Dhacdo la yaab leh: "Fool ayaa ku qabatay gudaha diyaaraddii ay saarneyd oo hawada ku jirta"

Arrinta la yaabka noqotay ayaa ahayd in diyaaradda dhexdeeda ay ka heshay dhakhtar iyo kalkaaliso caafimaad oo ka umuliyay.

Haweeneydan oo u dhalatay dalka Ghana ayaa sida la sheegay rajaynaysay in ay umulitaankeedu uu ku beegmayo dabayaaqada bishan Febraayo oo shinkeeda uu ku ekaa.

Nancy Adobea Anane oo ah gabar weriye ah oo ka mid ahayd radkii rakaabka ahaa ee diyaaraddaasi ka soo raacay magaalada Accra ee caasimadda dalka Ghana, ayaa BBC-da laanteeda afka Pidgin u sheegtay in jahawareer uu dhacay markii dadkii rakaabka ahaa laga codsaday in ay caawiyaan haweeneydaasi foolaneyso.

"Anigu waxaan ka walwalay badqabka ilmaha yar ee dhalanaya iyo hooyaduba, iyo suurtagalnimada in diyaaradda la leexiyo oo si deg deg ah loo dejiyo."

Markii uu maqlay codsiga shaqaalaha diyaaradda ayaa Dr. Stephen Ansah-Addo, oo ka hawlgala gudaha dalka Mareykanka, waxa uu billaabay in uu isu diyaariyo in uu haweeneydaasi ka umuliyo.

"Aniga, kalkaaliso caafimaad iyo shaqaalaha diyaaradda... ayaa si tartiib ah u guda galnay in aan ka umulino [haweeneyda], waxa ayna umushay wiil qurux badan," ayuu yiri Dr. Stephen Ansah-Addo.

Waa arrin aad nadir u ah in haweeney ay ku umusho gudaha diyaarad balse ma ahan wax dunida ku cusub.

Sida laga soo xigtay adeegga daryeelka caafimaadka qaranka ee dalka Britain, waa suurtagal in haweeney xaamilo ah oo gaartay sagaal bilood ay fool ku qabato gudaha diyaarad, waana sababta shirkadaha diyaaradaha qaar aysan u ogoleyn in ay qaadaan haweenka uurka leh ee shin dhameystay.

Khubaradu waxay sheegayaan in caafimaad ahaan aysan halis ahayn in haweenka shinkooda dhamaaday ay diyaarad raacaan balse waxaa habboon in haweenka xaamilada ahi ay la tashadaan umuliso ama dhakhtar ka hor inta aysan safar gelin.