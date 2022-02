Wordle: Hal-xiraale uu jaceylkiisa ug talagalay ayay dunida oo dhan ka daba dhacday

Saacad ka hor

Isbuucyadii la soo dhaafay, waxaa dunida qabsaday game cusub oo sababay in Wargeyska The New York Times uu hal milyan oo doolar ku iibsado. Balse qaabka uu ku billowday game-ka xujada isku aadinta erayada ayaa dad badan ka yaabiyay.