Dubai : Dowladda Imaaraatka oo u maqsuudday raaligalintii RW Rooble

42 Daqiiqadood ka hor

Bayaan kooban oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka ayaa lagu sheegay in ay muujinayso xiriirka taariikhiga ah ee labada dal ka dhaxeeya.

Bayaanka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in lacagtii lagu qabtay garoonka magaalada Muqdisho ay ahayd hanti loogu talagalay in lagu caawiyo shacabka Soomaaliyeed.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Imaaraadka, ayaa sheegtay in hindisaha Mudane Rooble uu ka tarjumayo xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah ee ka dhaxeeya labada dal ee walaalaha ah.

Raaligalintii Rooble

7-dii bishii aanu soo dhaafnay ayay ahayd markii uu rai'sul wasaaraha Soomaaliya uu raaligalin siiyay dowladda Imaaraadka Carabta, isaga oo intaas ku daray in lacagta loo celin doono dowladdii lahayd.

Jawaabtii madaxtooyada

Qoraal uu madaxwaynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo soo saaray 8 bishii Janaayo ayaa waxaa uu ku amray gudoomiyaha bangiga dhexe in aanan qasnadda dowladda laga bixin lacag ay hay'adaha amnigu sanadkii 2018-kii ku qabteen garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.

Madaxwaynaha ayaa sheegay in lacagtan "dalka ku soo gashay hab aan waafaqsaneyn hannaanka maaliyadeed ee dalka, iyo shuruucda caalamiga ah ee isku gudbinta lacagaha, taasi oo taabaneysa amniga qaranka iyo xasilloonida dhaqaale ee dalka,".

"Waxaan mamnuuc ah in go'aan uu hal mas'uul gaaray lagu bixiyo lacagtaasi iyadoo aan la marsiin hannaan waafaqsan shuruucda dalka," ayaa lagu yiri bayaanka madaxwaynaha.

Dhanka kale guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Dr. Cabdiqaadir Maxamad Xasan ayaa amray in aan la bixin karin lacagta dowladda Imaraadka looga qabtay garoonka Adan Cade ee magaalada Muqdisho. Hadalka guddoomiyaha ayaa ku beegmay maalin ka hor inta uusan Ra'isulwasaaraha u safrin Dubai.

"Qodobkaasi ka hadlaya boorsada dublamaasiyadeed waxa uu si toos ah u caddeynayaa in waxa keliya ee boorsadaas lagu qaadi karo ay yihiin waraaqo iyo dukumendiyo , ujeedkuna wuxuu ahaa in maadaamaa xiligaasi uusan jirin xiriirka isgaarsiinta danabaysan in safaaradaha ay si xor ah oo aan farogalin lahayn waraaqaha iyo xogta ugu gudbin karaan wasaaradooda arrimaha dibedda" ayuu yiri Showqi.