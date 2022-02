Labaatan Jirow: Sheekada maxaabiistii jeelka ku dhex samaystay luuqadda iyaga gaarka u ah

Waxa ay ka bannaanbaxayeen xadhigga macallimiin iyo rag kale oo si iskaa wax u qabso ah u caawinayayey hawlaha danta guud ee magaalada, arrintaas oo maamulkii markaa jirey u arkeen hawl looga dan leeyahay in farta lagu fiiqo baylahada ka timi dhanka dawladda, si dadka loogu kiciyo.

"Waxa ay ku soo beegmeen xilli adag oo dhinacna fursad rajo ka muuqato, oo la odhan jirey Soomaaliya waxay gaadhaysaa iskufilnaansho dhaqaale, dhinaca kalena waxay arkayeen rajoxumada, aqoondarrada, iyo baaba'a bulsho ee isa soo taraya. Markaa waxay isku dayeen in wax kasta ha ku qaadatee ku dhiirradaan inay beddelaan jidka loo socdo. Rajadaas iyo rajobeelkaa is barbarsocda ayaa kacdoonkii UFO kadhigay mid ka duwan kacdoonnada adduunka ee dhallinyaradu hoggaanka u haysay." ayuu yidhi Jaamac Muuse Jaamac

Markii xukunku ku dhacay kaddib intoodii badnayd waxaa loo wareejiyey xabsiga labaatan jirrow, oo ku caan ahaa in lagu xidho dadka ku eedaysan khiyaano qaran. Maxamed iyo qaar ka mid ah asxaabtiisii muddo ku dhawaad siddeed sano ah ayay xabsiga ku qaateen.

Noloshii Xabsiga

Xabsiga Labaatan Jirrow waxa uu magaalada Baydhabo u jiraa ku dhawaaad 70km, waxa uu ahaa xabsi lagu xidhi jirey dadka ku eedeysan xukunnada siyaasadeed ama khiyaamo qaran, kuwaas oo si uun loola xidhiidhinayo in ay isku dayeen in ay maamulkii jirey ka hor yimaaddaan.

Nolosha xabsigaas ayaa lagu tilmaamaa in ay ahayd mid adag, taas oo qof kasta qol yar oo ilays iyo daaqad aan lahayn uu ku keliyeyasanayey. Asxaabtii wada socotay markii mid kasta gaar loogu xidhay qolal is xigxiga oo qof kasta ay is muteen afartii gidaar iyo naftiisu, waxaa dhibaato ku noqotay sidii ay isaga war hayn lahaayeen una wada xidhiidhi lahaayeen.