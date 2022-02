al-Qureyshi: Howlgalka lagu dilay wuxuu socday ugu yaraan laba saacadood

Go'aanka ah in koox gaar ah oo beegsato Abu Ibraahim al-Hashimi al-Qureyshi ayaa muujisay inuu Washington uu shaksigan muhiim u yahay.

Howlgal ay sameeyeen ciidamada gaarka ah ayaa sidoo kale sababay dhimashada aasaasihii iyo hogaamiyihii hore ee Daacish Abu-Bakar al-Baqdaadi. Waxa uuna dhintay bishii Oktoobar 2019-kii markii uu is qarxiyay oo ay go'doomiyeen ciidamada Mareykanka ee Suuriya. Al-Qureyshi, oo la wareegay hoggaanka Daacish, ayaa lagu soo waramayaa inuu sidoo kale is qarxiyay intii uu socday duullaankii ugu dambeeyay.

Xogta laga hayo hoggaamiyaha Daacish uu Mareykanka sheegay in la dilau al-Qureyshi xog dhammeystiran lagama hayo. Wuxuuna ahaa mid maamulo dhul am adeegaanno aad uga yar kuwi uu maamuli jiray hoggaamiyaha xilka kaga horreeyey ee al-Baqdaadi oo ay Daacish maamuleysay.

Waxaase loo malaynayaa in uu al-Qureyshi markii hore ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamadii Ciraaq ee hoggaamiyihii hore ee Ciraaq Saddaam Xuseen ka hor inta aanu ku biirin dagaalka ka dhanka ah Maraykanka ka dib 2003-dii oo uu markii hore ka tirsanaan jiray al-Qaacida ka hor inta aanu markii dambe ku biirin IS.

Wasaaradda Caddaaladda Mareykanka waxay horay u ballan qaadday xogta ku saabsan hoggaamiyaha cusub ee Daacish al-Qardaasi iyo halka uu ku sugan yahay ciddi keento in abaalmarin ahaan loo siinayo $10 malyan oo doolar.

IS ama Daacish hadda kama taliso dhul ballaaran oo Ciraaq iyo Suuriya ka tirsan si la mid ah markii ay awoodda sare lahayd. Sidoo kale malahan awooddi jihaad doonka ee horay u lahaan jireen wixi ka dambeeyey markii ay Daacish baraha bulshada soo jiitay dad ciidan laga qorayo oo dadka kale ku kicinayo inay weerarro ka geystaan halkii ay ku noolaayeen. Waxayna awoodi wayday inay bilawdo nooca hawlgalada dibadda ee Yurub sida weeraradii Paris ee 2015-kii.

Laakiin waxaa jiray walaac bilihii u dambeeyay ka imaanayay saraakiisha la dagaallanka argagixisada oo ku aaddan in kooxdu ay isku dayayso in ay dib uga so laba kacleyso Ciraaq iyo Suuriya oo ay awooddoda soo celiyaan.