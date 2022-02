Madaxweyne ku xigeen hore ee Mareykanka oo Donald Trump siiyay jawaab adag oo aan laga fileyn

Saacad ka hor

Mike Pence, ayaa sheegay in Donald Trump uu ku khaldanaa inuu isku dayo inuu hor istaago guushii madaxweyne Joe Biden uu ka gaaray doorashadii madaxtinimada ee 2020-kii.

Mr Trump ayaa dhawaan ku celiyay eedaha aanay waxba ka jirin ee uu hore u sheegi jiray, ee ahaa in doorashada lagu shubtay.

Isagoo ka hadlayay magaalada Orlando ee gobolka Florida, Pence ayaa ka jawaabayay hadaladii Mr Trump ee Axadii ee ahaa inuu ka hor istaagi karay doorashada hadii uu rabo. Trump ayaa sheegay in doorashada uu xaday madaxweyne Biden.

Pence ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne ku xigeenka haatan aysan xaq u yeelan doonin inay natiijada doorashada ka hor timaaddo marka aan ka badino doorashada soo socota ee sannadka 2024-ka.

Dadweyne ayaa xoog ku galay Capitol xilli sharci-dajiyayaashu ay kulmayeen si ay u xaqiijiyaan in madaxweyne Joe Biden uu ku guuleystay codbixintii 6-dii Janaayo ee sannadkii hore. Mike Pence ayaa ku gacan seyray hadaladii Donald Trump ee ahaa in sanadkii hore uu ka joojin lahaa Joe Biden inuu noqdo madaxweyne.

Bishii May ee la soo dhaafay, Congress-ka Maraykanka ayaa u codeeyay in Liz Cheney laga qaado jagada hoggaanka, ka dib markii dhaleeceysay Donald Trump taas oo ay sheegeen in xisbiga ay ka hor istaagtay inuu diiradda saaro doorashooyinka soo socda.