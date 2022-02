Boqortooyada Britain: Goormay Elizabeth ogaatay inay boqorad noqon doonto maalin maalmaha ka mid ah?

Saacad ka hor

Waxaa badanaa la sheegaa in Boqorad Elizabeth II ay nolosheeda tobankii sano ee ugu horreeyay kusoo qaadatay iyadoo aan filasho badan ka qabin inay noqon doonto boqorad. Waxay ahayd cunug si xor ah loo xannaaneeyo, sida muuqata, waqtigeedana waxay ku qaadan jirtay inay la ciyaarto fardaheeda iyo eeyaheeda, iyadoo xor ka ahayd saameynta mustaqbalka sugayay.

Tallaabadaas waxay sababtay in Elizabeth oo markaas 10 sano jirtay ay mar qura noqotay qofka ugu horreeya ee leh dhaxalka taajka boqortooyada.

Magaca qoyska boqortooyada ee Saxe-Coburg-Gotha George V ayaa billaabay sanadkii 1917-kii. Marka layaab malaha in wax ka badan hal qarni kaddib uu adduunka jeclaado xirfadaha boqoradda ay kusoo bandhigtay xukunkeeda ugu dheeraa ee boqortooyada. Xirfadahaas waxay si toos ah uga baratay ninkii ugu horreeyay ee aasaasay guriga Windsor.

Hase yeeshee qaabka uu awowgeed rabay in loo qoro waxa uu ahaa 'Lilibet' oo laga reebo xarafka 'y'.

Gugaas ka midka ahaa sanadkii 1929-kii boqorka waayeelka ahaa waxa uu ku adkeystay in gabadha uu awowga u yahay, oo saddex sano kaliya jirta, in loo soo dajiyo si ay u aragto isagoo jooga Bognor Regis oo ah xeebta Sussex. Waxa uu u dabaaldagayay kasoo kabashada qalliin uu dhimashada ugu dhawaaday oo looga sameeyay sambabbada. (Waxa labaad ee uu ku farxay waa in loo fasaxay inuu sigaarka cabi karo").