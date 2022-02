Maxay tahay sababta aysan hooyo Faadumo u gudeyn gabdhaheed?

18 Daqiiqadood ka hor

Sida ay sheegtay hay'adda WHO, in ka badan 200 oo milyan oo gabdhood ayaa sanad walba lagu sameeyay gudniinka fircooniga ah 30 dal oo ku yaalla Afrika, Bariga Dhexe iyo Aasiya, halkaas oo looga dhaqmo gudniinka Fircooniga ah.

" Aniga farxad ma arag arooskeygii"

Faadumo Maxamed oo ah hooyo dhashay 6 gabdhood ayaa sheegtay in gabdhaheeda marnaba aysan ku sameyn doonin gudniinka fircooniga.

Waxaa ay inta ku dartay in ay dhibaatooyiin badan kala soo kulantay gudniinka fircooniga ah islamarkana aysan doonayn in hablaheeda ay maraan dhibaatadii ay martay.

"Maadaama aan aniga wax badan ka fahanay dhibaatadii gudniinka naga soo gaartay aniga hadda ma dhahayo dhibaatadii i soo martay in aan ilmo aan aniga dhalay ku sameeyo mana dhici doonto , 5 gabdhood ayaa ii joogta haddii aan noolahay-na kuma sameyn doono" ayay tiri hooyo Faadumo.

Hooyo Faadumo Maxamed ayaa hoosta ka xariiqday in xitaa xilligii ay guursanaysay ay dhibaato badan kala soo kulantay gudniinka fircooniga.

Faadumo Maxamed ayaa sheegtay in xilligii la guursanayay ay dhibaato badan la kulantay islamarkana ay taasi sababtay in seygeeda ay ka cararto.

Faadumo Maxamed ayaa xustay in hablaha xiliga dhalmada iyo foosha ay la kulmaan dhibaatooyiin badan oo horseedo gudniinka fircooniga.

"Waan aaminsanahay amaba fikirkeygu aad ayuu ula dhacsan yahay gudniinka hablaha in lagu sameeyo, waxaa weeyaan habluhu barigii hore iyo waqtiga aanu imika joogno fikradeyda waxaan aaminsanahay in uu ku wanaagsan yahay gudniinka fircooniga " ayay tiri Faadumo.

Hooyo Faadumo ayaa dhanka kale rumeysan in gudniinka fircooniga uu xitaa qeyb ka qaato xishoodka hablaha.

"Hamigaasi hoose u dhacay xishood ayay kala kulmi jireen oo way xishoon jireen oo ragga way ka baqi jireen, waxay isu arkayeen in ay yihiin gabdho asturan ka dambeeya inamada,"ayay intaa ku dartay.