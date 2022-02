Barnaamij basaas oo Israiil sameysay oo loo adeegsaday saraakisha dowladdaasi

21 Daqiiqadood ka hor

Dawladda Israa'iil ayaa magacaabi doonta guddi baadhitaan oo ogaada xaqiiqada in ay booliisku adeegsadeen barnaamij basaas ah kaas oo ay samaysay kooxda NSO si ay u jabsadaan telefoonnada dadwaynaha Israa'iil fasax la'aan.

Shirkadan lagu magacaabo NSO ayaa beenisay wararka sheegaya in barnaamijkeeda loo adeegsaday si qaldan.

Waxay shirkadu sheegtay in barnaamijkan ay dowladaha badan ka iibisay uu yahay mid loogu talagalay in lagu dabagalo dambiilayaasha iyo kooxaha argagixisada.

Shirkadda ayaa waxay ku adkeysatay inaysan howlgalinin barnaamijkeeda softweyarka markii ay ka iibiso macaamisha horena waxay u sheegtay in barnaamijkeeda aan loo adeegsan karin muwadiniinta isra'iil, balse kama aysan hadlin eedeymahan cusub.

"Qalabkan (Pegasus) iyo barnaamijyadda kale ee la midka ah ayaa ah qalab muhiim u ah dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo dambiyada. Laakiin looguma talagelin in lagu beegsanayo dadweynaha Israa'iil ama saraakiisha, taas oo ah sababta aan u baahanahay inaan fahamno sida saxda ah ee ay wax u dhaceen, " ayuu yiri Ra'isal wasaare Mr Bennett.

Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu arrintan kala hadli doono xeer ilaaliyaha cusub ee dhawaan la magacaabay ee Gali Baharav-Miara, wuxuuna sheegay in aysan shacabka ay jawaab la'aan dhigi doonin.

"Waa in aynaan lumin dimuqraadiyadeena, waa in aynaan luminin booliiskeena, waana in aynaan lumin kalsoonida shacabka. Tani waxay u baahan tahay baaritaan qoto dheer oo aad u baalaaran," ayuu yidhi.