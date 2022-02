Prof Dhalxa: intii aan qof dulmin lahaa, aniga ha la i dulmiyo"

Saacad ka hor

13 kursi ayaa waxaa ku tartami doona 26 murashax oo u taagan in ay ka mid noqdaan baarlamaanka 11-aad ee federaalka.

Muxuu ka yiri Prof Dhalxa

Prof Maxamed Cumar Dhalxa ayaa sheegay in hab-raacii loo baahnaa aaan loo marin tartanka kursigii uu isaga horey ugu fadhiyay.

Waxaa uu intaa ku daray in odeyaashii saxda ahaa ee beeshiisa aan talada laga qayb galin isalmarkana ay dad kale howsha wataan.

Xildhibaan Dhalxa ayaa xusay in ergada kursiga imika dooranaysa ay yihiin kuwa uu soo gudbiyay musharaxa sida uu sheegay "kursiga loo xiray".

Prof Dhalxa ayaa farta ku fiiqay in uu musharax yahay iyo in kale aanba la isla gaarin oo kursigii beehsiisa horey-ba go'aan looga gaaray oo uu jiro "qof gaar ah oo lala doonayay".

"La islama gaarin aniga ama aan is sharaxo ama aan ka baaqdo, ninkaas ayay messhu u shidnayd isaga ayaana lala jeclaa, qofkii la jeclaaday iyo dadkii ay isku afgarteen sidii ay iyaga la ahayd ayay wax u sameeyn tii ilaahy-na waa halkeda, qof in la magacaabo ay ka go'nayd ayuu ahaa waan magacaawdeen," ayuu yiri.

Prof Maxamed Cumar Dhalxa ayaa xusay in uusan isaga doonayn in u noqdo qofkii wax dulmin lahaa islamarkana uu ku faraxsan yahay in uu dulmane noqdo.