Mareykanka: Wuxuu shaaciyay xayiraado ka dhan shakhsiyaad Soomaali ah

34 Daqiiqadood ka hor

Cunaabateyntaasi waxaa la sheegay in lala eegtay masuuliyiinta "ku lug leh rabshado ka dhan ah dibad-baxayaasha, xarig aan caddaalad ahayn ama caga-jugleyn loo geysto suxufiyiinta iyo xubnaha mucaaradka, ku-takri-falka geeddi socodka doorashada." Xubnaha qoysaska dadka noocaasi ahna sidoo kale wuxuu Mareykanku shegay iney xannibaadahaasi saameynayaan.

Mareykanka ayaa ugu baaqay hogaamiyayaasha heer qaran iyo heer federaal ee Soomaaliya in ay fuliyaan ballan-qaadkoodii ahaa in hab lagu kalsoonaan karo oo daahfuran lagu soo dhameystiro hannaanka baarlamaanka marka la gaaro 25-ka Febraayo taasoo aasaas u noqoneyso in dhidibbada loo taago dowladnimada Soomaaliya.