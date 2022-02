Yahuuda Muslim isu ekeysiinaysa si ay u galaan Masjidka barakeysan ee Al-aqsaa

21 Daqiiqadood ka hor

"Waxaan ahay nin haysta diinta Yahuuda waxaana aaminsanahay in misjidka Al-aqsaa ay leeyihiin dadka Yahuuda ah," ayuu yiri Mr Morris.

"Waxaad badalanaysaa dharka, waxaad badalanaysaa koofiyadda, xitaa mararka qaar waxaad u baahan tahay in garka aad cilaan marsato," ayuu yiri Mr Morris.

Raphael Morris iyo asxaabtiisa waxay wajihi karaan mararka qaar in la weeraro amaba la xiro.

Halawani ayaa sheegtay in ay jiraan dad Yahuud ah oo ku soo dhex dhuunta Muslimiinta ku cibaadeysanaysa misaajidka barakeysan ee Al-Aqsa.

"Way jirtaa in Yahuda ay si qarsoodi ah ku soo galaan masjidka Al-aqsa, islamarkana ay argagax galiyaan Muslimiinta misaajidka ku tukanaysa, wayna caddahay in uu yahay mashruuc siyaasadeed, ayay tiri Halawani.