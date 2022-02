Sheekada haweeneey uur leh oo uu nin faallow ah madaxa kaga duray musbaar si ay wiil u dhasho

42 Daqiiqadood ka hor

Markii hore waxa ay dhakhaatiirta u sheegtay in ay iyadu falkaasi fulisay, balse markii dambe waxa ay qiratay in ninka faallowga ah uu arrintan ku sameeyay ka dib markii uu u sheegay in uu dammaanad qaadi karo in ay wiil dhasho.