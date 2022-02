'Jaceyl xad dhaaf ah oo been abuur ka dhashay ayaan u qaaday nin khiyaanoole ah'

20 Daqiiqadood ka hor

Waana taa waxa ku dhacay Yzabel Szisky oo filimaanta soo saarta oo u dhalatay dalka Faransiiska xirir jeceyl oo wada sheekeysi toos ah uu ku dhammaaday iney ku dhacdo dabin been ah.

"Saaxibbadeey iyaduna madax bannaan ayaa iiga sheekeyn jirtay sheekooyinka jaceylka ee la yaabka leh ee App-ka shukaansiga lagu wadaago. Markii hore waxaan is iri waa inaad dadka App-kaa isticmaalaa la kulanta su'aalana ka weydiisaa. Hase yeeshee waxaan garwaaqsaday haddii ay dadku xiriir jaceyl halkaa ka sameysteen inaan aniga nafteyda u raadiyo," ayey tiri.

Tallaabbadii ugu horreysay ee ay qaaddayna waxay ahayd iney sameyso waxyaabo ninkaasi ay ku soo jiidaneyso, iyada oo markii dambe so jiidashada labada dhanba si isku mid ah ay uga socotay.

Waxayna wada sheekeysteen in ka badan toddobaad, Yzabel waxay la dhacday xiriirka cajiibka ah ee ay ninkaasi la yeelatay.

"Waan naxay, waa arrin kale oo igu dhacday, sababtoo ah ninkaygii hore magaciisa ayaa la oran jiray Murat, wuxuuna ii sheegay in uu Turki yahay oo uu ku nool yahay magaalada Istanbul, anigu xitaa ma xanaaqin, oo waan la yaabay."

"Markii aan waydiiyay sababta uu magaca u beddeshay, waxa uu sheegay in ay sabab u tahay maadaamaa uu ka soo jeedo Bariga Dhexe (Carab), waxa uuna u maleeyay inuu magaciisa saxda uu qariyo. Laakiin waxa aan idhi wax dhib ah iguma hayo magacaaga maxaa yeelay ninkaygii hore magaciisa waa Murat wuxuuna ahaa Carab-Faransiiska-Turkiga ay iska dhaleen, la yaab kale ayeyse igu noqotay.

"Wuu i soo wacay wuxuuna ii sheegay in Shangai jooga halkaasina uu ka soo iibsanayo qalab caafimaad oo uu u baahnaa. Wuxuuna u sheegay inuu kaarkiisa u shaqeyneyn sidaa darteed aan u soo diro 3,000 oo doolar. "Intaa kaddibna 'Murat' waxaa u yiri waxaan u soo duulayaa Paris si aan Yzabel ula kulmo.

"In badan ayaa sugay balse wax imanayaba waan waayey ninkii aan sugayey markii uu iman waayey" ayaan iska soo laabtay.

Waxayna u baahatay qof khabiir ah oo ka caawiyo muuqaalka kaddibna saaxibbadeed ayaa ka caawiyey. Waxayna u sheegeen waa muuqaal been abuur ah oo YouTubka inta badan laga helo.

Wixii markaa ka dambeeyeyna waxay ogaatay muuqaalladii iyo taleefannadii uu Murat u soo dirayeyba iney ahaayeen kuwa been abuur ah oo aan waxba ka jirin.

"Waxaan dareemay xannuun iyo inaan doqon ahay. Waxaanna noqday qof dumar ah oo ay dareenkeedu tuugo aan naxeyn ay xadeen waxayna iila mid ahayd sida in nafteyda la kufsaday. Waxyaabihii quruxda badnaa ee uu ii soo qori jiray ayaan ninkaasi jaceylkiisa ku rumeystay kuna aaminay."

"Waxaan weydiiyey sababta uu waxan u sameynayo. 'Jaceyl ayaan kuu qaaday , lacag ayaad i weydiisatay. Wuxuu yiri dadka ayaan sidaa lacago badan uga qaataa, isaga keli ma ahee iney yihiin shabakad aad u weyn oo caalamka oo dhan ka jirta. Wuxuuna ii sheegay lacaga uu cinwaannada been abuurka dadka uu ku barto ka sameeyey inuu ku taajiray, una jecel yahay iney ciyaartooy noqdo aakhirkina uu wax ka barto dalka canada."

"Waxaan go'aansaday inaan u diro fariin muuqaal ah, waxaana ku idhi, 'Waa run, waxaan u maleynayaa in lagugu jabsaday, ulama jeedo wax dhib ah - wax badan ayaa naga dhexeeya. Waxaan jeclaan lahaa inaan kula kulmo oo aan kuu soo bandhigo dhammaan caddaynta aan u hayo jaceylka aan kuu qaaday."

Yzabel waxa ay u sheegtay Murat in ay qorshaynayso in ay booqato Istanbuul uuna aqbalay in uu la kulmo. Isla markiiba waxay jaratay tigidhki diyaaradeed oo ay ku aadi lahayd Turkiga.