Markab Turkiga uu leeyahay oo sacado badan taagnaa xeeb ay maamusho Al-Shabaab

Baarayaasha QM oo aan ku qancin hadalka ka so yeeray shirkadda markabkaasi iska leh waxay warqad rasmi ah u direen shirkadda Turkish-ka ee leh markabka, ayaga oo ka dalbaday caddeymo ku saabsan sababta markabka ugu xirtay biyo aad ugu dhow meel ay maamusho Al-Shabaab iyo xog dheeri ah oo ku saabsan weerarka ay sheegeen in lagu qaaday.

Turkiga maxaa ka dhigay al-Shabaab?

"Turkiga wuxuu noqday dowlad xiriir adag la leh Dowladda Soomaaliya, oo u muuqata mid soo kabaneysa maalinba maalinta ka dambeysa, halka Al-Shabaab ay istiraatiijiyaddeedu tahay inay burburiso dowladda, oo ay ka hor joogsato in waddooyinka loo dhiso, waxayna doonayaan in Turkigu aysan xoojinin dowladda Soomaaliya, sababtoo ah sannadihii ugu dambeeyay waxaa muuqata in Turkiga uu kaalin cad ku leeyahay Soomaaliya uuna kasbaday quluubta iyo caqliga shacabka Soomaalida, waana midda keeneysa in Al-Shabaab ay ka hortagaan", ayuu yiri.