US: Trump oo lagu eedeeyey in uu baxsaday waraaqihii sirta ahaa ee ku saabsanaa kulankii uu la yeeshay Kim Jong-un

21 Daqiiqadood ka hor

Hay'adda dawladda Maraykanka ee maamusha Kaydinta Xogaha Madaxtooyada ayaa ka codsatay waaxda caddaaladda in ay baadhitaan ku samayeen Donald Trump sidii uu u maamulay waraaqihii rasmiga ahaa ee dawladda.

Balse saraakiisha haayaddan ayaa sheegay in madaxweynihii hore uu si sharci darro ah u jeexjeexay dukumentiyo badan oo muhiim ahaa.

Trump iyo Kim markay is gacan qaadeen

Qaar ka mid ah waxay in dib loo isugu dhajiyo maadaama ay lagama maarmaan ahaayeen.

Waxa kale oo soo baxday in 15 sanduuq oo waraaqo ah oo ay ahayd in Mr Trump uu wareejiyo markii uu ka baxay Aqalka Cad la geeyay gurigiisa oo ku yaalla Florida.

Mr Trump waxa ay isku dhaceen kaydka qaranka wakhti hore. Waxa uu ku guuldareystay inuu dacweeyo si uu uga hortago in ay wax caddaymo ku wareejiyaan guddiga Congress-ka ee baadhayay rabshadihii 6-dii Janaayo ee US Capitol.

"Sifada warbaahinta ay u foolxumaynaya xidhiidhka aan la leeyahay NARA [Maamulka Kaydka Qaranka iyo Diiwaangelinta] waa War Been abuur ah. Waxay ahayd sidaas ay sheegeen sida ka soo horjeedda! Waxay ahayd sharaf weyn in aan la shaqeeyo NARA si ay u caawiso si rasmi ah in loo ilaaliyo Dhaxalka Trump, "ayuu yidhi.