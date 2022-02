Xiisadda Ruushka iyo Ukraine: Biden oo muwaadiniinta Maraykankana ka dalbaday inay si degdeg ah uga baxaan Ukraine

Saacad ka hor

Aqalka Kremlin-ka ayaa sheegay in ay doonayaan in ay dhaqangeliyaan "khadka cas" si loo hubiyo in Ukraine aysan ku biirin gaashaan buurta Nato.

Ra'iisal wasaaraha UK Boris Johnson ayaa Khamiistii sheegay in Yurub ay wajahayso dhibaatadii ugu weyneyd ee dhanka amaanka muddo tobanaan sano ah waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la xasuusto sababaha reer Galbeedka ay u taageersan yihiin Ukraine.

"Poland iyo Ingiriisku aqbali maayaan duni dal xoog weyni u awood sheegto ama uu weeraro dalalka la deriska ah. Ma aqbalayno sababtuna waa in aan rumaysannahay in dhamaan dadkoo dhami ay xaq u leeyihiin in ay nabad ku noolaadaan oo ay doortaan cidda xukumaysa oo ay go'aan ka gaadhaan ururka ay doonayaan in ay xubin ka noqdaan ama ay doonayaan in ay ka baxaan. "