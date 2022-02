Tareenka London ee DLR No. 62 oo loo bixiyay Safiya Jaamac

Safiya oo Laanta Af-Soomaaliga ee BBC wareysi siiyey ayaa sheegtay in abaalmarinta iyo guusha ay arintan leedahay ay tahay mid ay leeyihiin Soomaalida oo dhan, waxaana ay yiri "Soomaalida waxaa laga yaabaa in waxyaabo xun laga aamino, ama laga sheego laakiin inaan waji wanaagsan nalaga arkoo aan dadka tusno waxa aynu nahay waa muhiim".Safiya Jaamac iyo ururkeeda waxaa kale oo shahaado sharaf guddoonsiiyey Boqorad Elizabeth - Boqorada UK ka dib markii ay ogaatay in ururka ay Safiyo madaxda ka tahay qaybeen shaqo aad wanaagsan.

Ururka Women's Inclusive Team oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada gaar ahaan dumarka, dhalinyarada iyo caruurta ayaa Safiya Jaamac waxay aasaastay 18 sano ka hor, waxaana uu ka dhisan yahay degamda Tower Hamlets ee Bariga London."Maalin maalmaha ka mid ah gabadheyda weyn ayaa tareenka ku aragtay kana raacday mid ka mid ah xarumaha tareemada waxayna ii soo dirtay sawirka magacayga tareenka ka muuqda iyadoo ii sheegtay in ay saaran tahay tareenkii la iigu magac daray, marka taasi oo kale marka aad aragto in ilmahaagu ku faraxsan yihiin waa wax weyn oo ay ku dayan karaan" ayay tiri Safiya Jaamac, oo sheegtay in arrimaha ay ka shaqeeyaan ay ka mid yihiin in ay dumarka ka caawiyeen heltaanka caafimaad, waxbarasho iyo haddii ay jiraan dhibaatooyin xagga qoyska ka dhex dhaca.