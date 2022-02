Canada : Xiriirka ka dhaxeeya dibadbaxyada socda iyo taageerada loo hayo ra'isulwasaare JustinTrudeau?

16 Daqiiqadood ka hor

Ciidamada Booliska ayaa ku guuleestay in ay goobta ka saaraan gawaari waaweyn oo kuwa xamuulka qaada ah balse waxaa wali halkaasi ku sugan tiro yar oo gaadiid ah. Warbaahinta Canada ayaa sheegtay in boqollaal dibadbaxayaal ah oo qaarkood ay caruur wataan ay haatan ku sugan yihiin meel waddo ah oo ku taalla magaalada Windsor.

"In kasta oo dadka qaar ka mudaharaadayaan sharciga talaalka iyo af-saabka hadana waxaan anigu ku tilmaami lahaa mudaharaadkan mid toos loogaga soo horjeedo dawladda oo si xidhiidh ula leh mudaharaadada ka dhacay marka ay madaxda dalalaka G7 ama G20 ay shirayaan oo kale. Markaa boolisku waxay isku dayayaan in ay intii suurto gal ah wax u kala hagaan, waayo waxa muuqata in qoyasas badani caruurtoodii goobta keeneen markii ay maqleen in boolisku goobta yimi taasina arintii bay sii cakirtay," ayuu yrir

Amarkaas ka dib, Booliiska Windsor waxay soo saareen bayaan ay ku muujinayaan "in bannaanbaxayaashu si cad u ogaadaan inay dembi tahay" in la xannibo soohdinta. Booliska ayaa intaa ku daray in dambiga lagu xukumo uu horseedi karo in la qabto baabuurta iyo in ay awoodi waayaan in ay galaan Mareykanka.