Guddoomiye Muuddeey oo laga hor istaagay in uu Baraawe u dhoofo

54 Daqiiqadood ka hor

Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya Mudane Cabdiweli Muuddeey ayaa sheegay in maanta laga celiyay diyaarad uu u raaci lahaa magaalada Baraawe oo lagu qabanayo doorashada kursiga uu ku fadhiyay.

"Maanta waxaa dhacday in diyaarad la'iga reebay, Aadan Cadde la igu celiyo, aniga iyo waardiyeyaashayda ayaa la iga celiyay in aan aaddo Baraawe, diyaaraddii waxaa lagu amray ninkaasi masoo qaadi kartid, waxaa la isku dayay in la yiraahdo afar qof oo odayaal ah oo isaga la socda hala soo qaado, balse waxaa la yiri isaga xitaa ma iman karo, markii aan weeydiiyay qolada diyaaradaha waxay yiraahdeen amar ayaa nala soo siiyay, maamulka Koonfur Galbeed ayaa amarka nasoo siiyay" ayuu yiri Cabdiweli oo la hadlayay Taleefishinka Shabeelle.