Ma jeclaan lahayd inaad sheybaar ilmo ku dhasho?

48 Daqiiqadood ka hor

Hase yeeshee, Saynisyahannadu waxay hadda sameynayaan in ilma galeenka hooyada ay ilmaha ku qaaddo dumarka jiilka ama labada jiil ee soo socota laga soo saaro, iyaga oo aaminsan natiijada cilmi-baaristooda ka soo baxdo ay caalamka ka abuuri doonto dareen kala duwan oo ku saabsan micnaha ay arrintaasi uga dhigan tahay saynisyahannada iyo noolasha aadanaha.

Habkan cusub ayey Saynisyahannadu ku sheegeen iney uga gol leeyihiin in lagu daryeelo cafimaadka iyo fayoobida haweenka uurka leh, ee wakhtiga badan ee uurka ilaa iyo dhalmada waxyeellada jireed ee ay la kulmaan.

Siduu ku yimid fikirka ilmo-galeenka shaybaarka?

Waxayna raadinayaan sidii loo heli lahaa nidaam awood u leh qaadista iyo daryeelka ilmaha si la mid ah habka dabiiciga ah. Sida laga soo xigtay Saynisyahannadu waxay sheegeen in lagu sameyn karo kuleyliyeyasha caadiga ah (incubeters).

"Waxa aanu samaynayno ayaa ah in aanu ku xidhno tuubooyinka dhuuban xuddunta oo aanu si guul leh tuubbooyinkaasi dhiigga ugu gudbinno, taasina waxa ay naga caawinaysaa in aanu hawada u geyno uurjiifka, anagoon isticmaalin sambabbada si aan sidaas u samayno," ayuu yidhi Dr Mathew Kemp, cilmi baare ka socda Jaamacadda Singapore.

Haddaba sidey bulshadu uga falcelisay cilmi-baaristan?

Dadka cilmi-baaristan la socdo waxay ku taliyeen in la sii xoojiyo. Dad badanna waxay u arkaan iney cilmi-baaristan lagama maarmaan tahay balse loo baahan yahay in loo hoggaansamo anshaxa sayniska si loo helo natiijo wax ku ool ah.

'1979-kii markii ugu horreysay oo ilmihii uma ahan wax cusub in la maqlo dadka oo leh aad baan u soo dhaweyneynaa in la sii wado,' ayey tiri Dr Anna Smajdor oo ka tirsan Jaamacadda Oslo.

Helen Sedgwick Helen oo ah qoraa sare oo dhanka Sayniska ah waxay sheegtay saameynta arrinkan uu yeelan karo inta aan la eegin ka hor ay habboon tahay in la eego saameynta ay ku yeelaneyso hab-noolaleedki dabeeciga ahaa ee ay dadku caadeysteen inkasta oo ay fikraddi si wanaagsan u soo dhaweysay.

Haddii farsamadan beeridda shaybaadhka bani-aadamka lagu guulaysato, saameyn noocee ka dhalan kara?

"Daraasaddan waxa aanu ku billownay in aanu ka shaqayno xayawaanno kale oo hab-dhiska tarankood iyo unugyadooda ay la mid yihiin kuwa bani aadamka oo ay ka mid yihiin bakaylaha, run ahaantiina waxa aan odhan karaa natiijada daraasaddan waxa ay noqotay mid aad loogu guulaystay, iyadoo ay aad u yar yihiin wax-qabadkooda," ayuu yiri Dr. Jacob Hanna oo ka socda machadka Sayniska ee Weizmann wuxuuna intaa ku daray, 'Natiijooyinka soo baxaya waxay dhiirigelinayaan in ay sidoo kale suurtogal tahay in bini'aadamku sidaas sameeyo'.