Xog ku saabsan dilkii gabar Soomaali ah loogu gaystay dalka Malaysiya

3 Daqiiqadood ka hor

Faah-faahin dheeeri ah ayaa ka soo baxaysa dil Axaddii dalka Malaysiya loogu gaystay Allaha u naxariistee gabar Soomaali ah oo lagu magacaabi jiray Dahabo Cumar,waxaana soo baxaya warar kala duwan oo qaarkood sheegaya in nin u dhshay dalka Ciraaq oo qaxooti ku ah dalka Malaysiya oo ay gabadha meel ka wada shaqeynayeen uu dilka gaystay. Balse mas'uuliyiinta Safaaradda Soomaaliya ee dalka Malaysiya ayaa iyaguna sheegaya in booliska dalkaas oo kiiskaan gacanta ku haya aysan bixin xog badan marka laga reebo inay u sheegeen in la qabtay ninka dilka gaystay oo uu xiranyahay isla markaana ay wadaan baaritaanno lagu oggaanayo sida dhabta ah ee ay wax u dhaceen.