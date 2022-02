Tanzania: Nin gurigiisa ka dhex diyaarsaday xabaashii lagu aasi lahaa geerida kadib

Sida caadiga ah qof kasta wuxuu og yahay inuu dhimanayo maalin uun laakiin arrinta naadirka ah ayaa ah in qofka uu ka hadlo maalinta uu dhimanayo ama in uu sii diyaarsado goobtii lagu aasii lahaa.

Weriyaha BBC-da laanta Sawaaxiliga Abuubakar Famau oo booqday goobta uu ku nool yahay ninkan ayaa kusoo warramayaa in maskaxdaada ay kusoo dhaceyso su'aasha ah, qabriga ma waxaa lagu aasay qofka ka tirsan qoyska?

Gidaarka loo sameeyay qabriga waxaa lagu dul qoray ereyo ay kamid yihiin:, "Dhulkan waxaa loo diyaariyay in lagu aaso walaalkeen Patrick Matei Kimaro @Sabasita laga bilaabo taariikhda 15/01/2022, wuxuu dhashay 02/02/1963."

Weriyaha booqday goobtan ayaa sheegay "Marka aad akhriso wax ku qoran qabriga, waxaad fahmeysaa in cidna aysan ku aasneyn halkaa balse loo diyaariyay qof nool"

In kasta oo isaga laftiisu, uu is-difaaco oo uu ku doodayo in uu isku diyaarinayo nolosha mustaqbalka, waxana uu intaa ku daray in uu tallaaadan uu ku sameeyay maskax fayow oo aan wax cadaadis ah la kulmin, laakiin haddana, dadka qaarkiis ayaa arrintan u arkaa mid walaaceeda leh.