Hindiya: Ninka muslimka ah ee sida la yaabka leh u badbaadiyay gabadh

55 Daqiiqadood ka hor

Maxamed Maxbuub oo 37 jir ah, ku nool Bhopal, caasimadda Madhya Pradesh ee dalka Hindiya isla markaana ah fuundi haatana ka shaqeeya dukaan ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay si weyn looga hadal hayay dalkaas, noloshiisa ayaa is baddashay, hadda si weyn ayaa looga xushmeeya dalkaas, dadweyne fara badan ayaa gurigiisa kusii qulqalaya kuwaas oo u hambalyeynayo kadib markii uu qaaday tallaabo si weyn loo amaanay.

Inantii ayaa ku qeylisay in la caawiyo , Maxbuub oo meesha ka ag dhawaa ayaa isla markiiba tareenkii hoos galay oo gacanta ku dhigay gabadhii, kadibna la leexiyay lugihii tareenka, kuna aaddiyay qeybta candhada tareenka ee aanan dhulka taaban, halkaas oo ay labadoodaba ku jireen intii uu tareenka dhaafayay..

Maxamed wuxuu yiri, "Ilaahay baa fududeeyay howshan, markii ay gabadha caawimaad i waydiisatay, waxa aan u jiray ilaa 30 tallaabo, wakhtigaas waxaa gabadha daawanayay ilaa 30-40 qof, laakiin waxaan dareemay in gabadha u baahantahay in loo gurmado, waxaan ku khasbanadaay in aan sameeyo, waana caawiyay"