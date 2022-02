Maxaad ka taaqaanna teknooloojiyadda Bionic ee dadka aragga la' aragtida ka caawinaya

Neefkan idaha oo qayb ka ah tijaabada nidaamkan aragga lagu sameynayey ayey cilmi-baadhayaashu ujeeddadiisu ku sheegeen in looga gol leeyahay in ay wax ku arki karaan dadka aragga la' iyaga oo adeegsanaya nidaamkan macmalka ah iney wax arki karaan.

Ujeeddada gaarka ee tijaabada idaha ayaa loogu talo galay in la eego sida uu qalabkaasi neefka lagu tijaabiyey uu jirkiisa uga falcelinayo. Nidaamka aragga ee Bionic natiijada baaritaanka ka soo baxday ay keentay in la soo jeediyo dalab ah in qalabkaasi lagu billaabo bukaannada baniddamka aragga u dhib qaba.