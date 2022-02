Ma isku day afgambi ayaa ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida?

Wasiirka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Cabdulqaadir Rashiid Ducaale oo warkaan BBC-du wax ka waydiisay ayaa ku tilmaamay mid aan jirin isaga oo intaa raaciyay in qaar ka mid ah warbaahintu ay si khaldan wax u dhigeen. Wuxuu sheegay in warbaahinta deegaanka ama mas'uul ka tirsan maamulka deegaanka aanu ka soo bixin war la xiriira isku day afgambi.

Cabdulqaadir Rashiid ayaase sheegay in xubno horey uga tirsanaa xisbiga barwaaqo ay isku dayeen in deegaanka ay ka abuuraan nabadgalyo daarro ayna xukuumaddu arrintaa ka hortagtay oo waliba la sameeyay wacyi galin.

"Wax afgambi ma jirin maalmahaan sidaan la soconno shaqsiyaad ka mid ahaa qayb ka mid ah xisbiga xubno xibiga horey uga tirsanaan jiray oo mas'uuliyiin hore ahaan jiray oo xilalkoodii ka tagay ayaa is abaabulay waxayna ku talagalen in deegaanka ay nabad galyo darro ka abuuren".Ayuu yiri Cabdulqaadir Rashiid wasiirka xafiiska warfaafinta.

Xubnahaan sheegay inay waxa saxayaan oo doonayay dhawaan in ay kulan ku yeeeshaan magaalada Jigjiga ayaa waxaa la sheegay in ciidamada ammaanku kala direen.Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafe Muxumed Cumar ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook 13-kii bishaan ku sheegay in buuqqa siyaasadeed ee la abuurayo uu yahay mid ujeeddo laga leeyahay.Qayb ka mid ah qoraalkiisa ayaa sidaan u dhignaa;-

Madaxweynaha oo u muuqday in qoraalkiisa uu kaga jawaabayay dhaliil kaga timid siyaasiin lana xiriirtay qaabka ay xukuumaddu ugu diyaar garowday gurmadka abaaraha ka jira deegaanka ayaa sheegay inay sameeyeen ka xukuumad ahaan dadaal badan waxaana uu yiri: ". Masuuliyiin hore oo ka hadlay abaaraha waxay sheegeen in diyaar-garoowgu hooseeyay iyagoo aan wax caddayn ah raacin. Haddaba maadama xukuumadu in ka badan 200 oo Ceel qoday, calaf beertay, kii ay beertay ku shan jeer ka badanna ama soo iibisay ama bilaash deegaano kale kaga heshay, anaga calaf nalagama iibsan ma noqon karto diyaar-garoow hooseeya. Haddana waxaa haboon in masuuliyiintii hore wixii ay calaf hayaan ay dadka bilaash ku siiyaan hadii ay u danqanayaan".