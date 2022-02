Dhacdo la yaab leh: Tiirka ayaa la geeyay, qabrigoodana wuu qodnaa, kadibna waa la sii daayay

58 Daqiiqadood ka hor

Wararka ayaa sheegaya in afarta kale lagu fuliyay xukun dil toogasho ah, balse labada nin la sii daayay, walow horay loo sii diyaariyay xabaalihii lagu aasi lahaa.

Ninka reer Laascaanood oo horay uga tirsanaa ciidamada Somaliland ayaa dilay nin ay isku heyb yihiin, waxaana ay maxkamad go'aamisay in lagu fuliyo xukun qisaas ah.

Diinta Islaamka ayaa qofka qisaasta loo fulinayo siisay saddex khiyaar oo ah; in gacan ku dhiiglaha loo dilo, in diyo uu ka qaato ama in uu iska cafiyo.