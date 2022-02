Maxaa soo gaaraya ilmaha aan dhalan haddii hooyada uurka leh ay isticmaasho dawooyinka la’isku caddeeyo

"maqaarka madoowga waxaa ku badan maado la yirahdo melanin oo u Allah noo sameeyay, marka kiriimyada ,cirbadaha ama kaniiyada loo isticmaalo is cadeynta waxay hor joogsanayaan in madadaasi uu jirka soo daayo tii kusameysneydna wuu burburinayaa, intaa waxaa sii dheer dawooyinkaan waxay baabi'nayaan unugyada maqaarka "ayay tidhi Drs Caasha.

Dhanka kale Dr Barre Xuseen Jaamac oo ah daqtar guud joogana dalka Ingiriiska oon wax ka weydiinay sababaha keena waxyeelada dawooyinka la isku caddeeyo ayaa sheegay in dadku ay isticmaalaan dawooyinkan waqti dheer ayna u isticmaalaan si xad dhaaf ah taas oo keenta sida in dheecaano ka imaanaya ganacyada oo ay soo daayaan kelyaha iyo meelo kale oo jirka ka mid ah ay dawada la isticmaalayo joojiso

Isagoo ka hadlayey sida dawooyinkaa is caddeynta ay dumarku marsadaan u waxyeeli karaan dumarka uurka leh iyo ilmaha uurkooda ku jira wuxuu sheegay in maqaarka hoostiisa ay ku jiraan waxyaabo la yiraahdo daldaloolo waxaana jirka ka so muuqada calaamado fara badan oo ay ku jiraan in borotiinada jirka aanay u shaqeyn sidii logu talagalay .