Uganda : Haweenay adeegto ah oo kelli lagala baxay xilli ay shaqo u tagtay Sucuudiga

29 Daqiiqadood ka hor

Dhaqaatiir ku sugan dalka Uganda ayaa xaqiijiyay in haweenay dalkaas u dhalatay oo u shaqo tagtay dalka Sucuudiga, kana soo laabatay lagala baxay mid ka mid ah kelyaheeda, islamarkaasna ay arrintaas ka dambeeyeen qoyskii ay u shaqaynaysay.

Wasaaradda arrimaha gudaha Uganda ayaa sheegtay in baaritaan lagu sameeyay Isbitaalka weyn ee Mulago uu xaqiijiyay in haweenaydan kilida lagala baxay, oo aysan run ahayn warkii ay qoyska u sheegeen oo ahaa in ay shil gaari gashay.