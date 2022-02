Daraasad: Sida ay qayb ka mid ah jirkaaga kuu ilaaliso xilliga aad jiiftid

Wali ma aragtay boolaboolo hurdeysa oo ma la yaabtay in ay hal il u furan tahay?

Seynisyahannada caafimaadka ee ku takhasusay arrimaha hurdada ayaa sheegay in maskaxda bani'aadanka ay sidoo kale la socoto agagaarkeeda marka uu qofku jiifo.

Si hurdada loo ilaaliyo waa in la yareeyo shanqaraha dhibka keeni kara, sida dhawaaqa dhibcaha roobka ee ku dhaca saqafka guriga - haddii uu jiingad yahay. Balse waa inaad durba kacdo haddii uu dhawaaqo cod waxyeello keeni kara.

Daraasad cusub, oo lagu daabacay Wargeyska ka faallooda arrimaha neerfayaasha ee Journal Neuroscience, ayaa muujisay in hal qaab oo maskaxdu ay ku gala aqoonsato codadka halista ah iyo kuwa aan halista ahayn ay tahay inay siyaabo kala duwan uga fal celiso marka aad maqasho codadka aad taqaannid iyo kuwa aadan aqoonin.

Habeen dhan ayay cilmi baareyaashu codad la duubay u daarayeen dad is xil qaamay oo si tabarucaad ah uga qayb qaatay daraasadda. Waxaa dadkan loo dirayay sariirta si toos ahna looma kicineynin.

Cilmi baareyaashu waxa ay raadinayeen in ay ogaadaan kala duwanaanta hababka ay maskaxdu uga fal celiso codadka ay taqaanno iyo kuwa aysan aqoonin.

Mararka qaarna maskaxdu waxay iska dhaga tirtaa codad ay og tahay in aysan wax dhib ah kugu keeneynin, taasoo la sheego in ay ku dhacdo dadka lagu tilmaamo in ay hurdo culus yihiin.