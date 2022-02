Afgaanistaan: Wiil maalmo ku xayiran ceel uu ku dhacay oo loo gurmanayo

22 Daqiiqadood ka hor

Wasiirka warfaafinta ee Taalibaan, Sharafat Weyar, ayaa sheegay in wiilka markii uu gudaha ugu sii dhacay ceelka ay xaaladdiisa ka sii dartay, hasayeeshee kooxaha samatabixinta ay isku dayayaan inay halkaas nabad uga soo saaraan.

Howlgalka ka soconaya tuulada Shokak, ee gobolka Zabul, ayaa imanaya wax ka yar laba todobaad kaddib markii howlgal midkan oo kale oo lagu guuldarraystay, kaas oo la isku dayay in ceel loogaga soo saaro wiil u dhashay waddanka Marooko, kaas oo soo jiitay indhaha caalamka.

Muxuu yahay go'aanka ay soo saartay dowladda Morocco ka dib geeridii argagaxa lahayd ee Rayaan?

Maamulka Marooko ayaa go'aansaday in ay sahamin ku sameeyaan dhammaan ceelasha aan la isticmaalin ee dalka ka dib markii wiil shan jir ah uu ku xayirmay ceel, ka dibna uu dhintay. Samatabixnta Rayaan ayaa waxay noqotay arrin toddobaad loo taagnaa balse nasiib darro lagu guuleysa waayay.

Arrinta Rayaan ee toddobaadkii hore ayaa waxay horseedday in malaayiin qof oo daafaha caalamka kala joogo ay dadka reer Morooko murugada la qeybsadaan.

Mas'uul ka tirsan wasaaradda biyaha oo lagu magacaabo Abdelaziz Zerouali, ayaa sheegay in sahankan loogu talagalay in looga hortago in mar kale ay dhacdo musiibadii ku dhacday rayaan yare.