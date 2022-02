Muxuu Faransiisku ciidamadiisa uga saarayaa dalka Mali?

Mr Macron ayaa sheegay in go'aanka ka bixitaanka uu daba socdo burbur ku yimid xiriirka diblumaasiyadeed, iyadoo ay sii kordhayso cadaawadda uga imaaneysa maamulka militariga ee Mali.Ciidamada laga saaro dalka Mali ayaa dib la geyn doonaa meelo kale oo ka tirsan gobolka Saaxil ee Afrika.

Waxa uu beeniyay in howlgalladii ee ay halkaa u tageen ciidamada Faransiiska iyo xulufadooda uu fashilmay, waxaa uuna ku adkeystay in France ay weli ka go'an tahay la dagaalanka kooxaha islaamiyiinta ee gobolka. Waxa uu intaa ku daray in Niger ay ogolaatay inay martigeliso qaar ka mid ah ciidamada ka baxaya Mali.