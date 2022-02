Doorashada Soomaaliya: Jahwareerka ku gedaaman kursiga uu Fahad Yaasiin u tartamayo

7 Daqiiqadood ka hor

Guddiga doorashada HirShabelle ayaa lagu sheegay in warqadda kasoo baxday guddiga heer federal ay tahay mid been abuur ah, islamarkaana aysan jirin cabasho kasoo gaartay kursiga HOP#086.

"Kaddib markii Guddiga maamulka doorashada Hirshabelle GMDHDX iyo dhammaan wakiillada Guddiyada heer Federal iyo Xalinta Khilaafaadka arkeen warqad lagu baahiyay baraha bulshada ee faraysay in la hakiyo Kursiga HOP#086 oo aan wadan wax faahfaahin ah iyo sababo lagu hakin karo kursi qabashadiisa la shaaciyay, Guddiga Doorashada HirShabelle asagoo gudanaya waajibaadkiisa Qaran iyo heshiisyadii Madasha wadatashiga qaran iyo dhammaan habraacyadii doorashada dalka waxa ay idiin xaqiijinayaan in guddigu uusan soo gaarin wax cabasha ah ee ka timid kursiga kor ku xusan," ayaa lagu yiri qqoraal ka soo baxay guddiga HirShabelle.

Guddiga ayaa tibaaxay in laga been abuuray sixiixa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban, kaas oo sixiixiisa lagu arkayey warqada la faafiyey.

Qoraalka hore ee kasoo baxay Guddiga doorashooyinka dadban, ayaa waxaa ku sixiixna Guddoomiye Muuse Geelle Yuusuf, waxaana lagu sheegay in Guddiga ay soo gaareen cabashooyin ka yimid Odayaasha iyo Nabaddoonada leh kursiga tirsigiisu yahay HOP086 oo uu hadda u sharaxan yahay lataliyaha dhanka amniga madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Fahad Yaasiin.

Guddiga Doorashada Heer Federaal ayaa bartooda Twitter-ka ku shaaciyay in laga jabsaday Bartooda Facebook.

"Waxaan umadda Soomaaliyeed iyo Caalamkaba ku wargelineynaa in Boggii ay ku lahaayeen Barta Facebook-ga uu galay gacan kale, sidaa daraaddeed intuu gacanta guddigu ku soo noqonayo wixii lagu faafiyo aysan waxba ka jirin."

Mar sii horreysay warar ay BBC Soomaali heshay ayaa sheegayay in ra'iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ku cadaadinayo guddiga hirgelinta doorashada ee heer Federaal inuu joojiyo qabashada doorashada kursiga HOP 86.

Xubno ka tirsan guddiga oo ka gaabsaday in magacyadooda la shaaciyo ayaa BBC Soomaali u sheegay in ra'iisal wasaaraha uusan sheegin sababta uu u rabo in dib loo dhigo doorashada kursigaas.