SmartWater: Maaddo haddii dumarka lagu buufiyo ay adkaaneyso in wax la yeelo

Saacad ka hor

Qofkii ugu horreeyay oo ku sugan dalka UK ayaa la xiray kadib markii lagu helay in uu geystay tacaddiyada ka dhanka ah dumarka, waxaana qofka lagu ogaaday in xadgudubkaas uu sameeyay markii lagu buufiyay maaddada SmartWater, teknooloojiyaddan waxaa tijaabinaya ciidamada booliiska iyadoo la rajeynayo in la ilaaliyo haweenka badqabkooda.