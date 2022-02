Ninka guur ku khiyaanay 17 dumar ah ee lasoo qabtay

Saacad ka hor

Booliska gobolka Bhubaneshwar ee dalka Hindiya ayaa xiray nin la sheegay in uu khiyaanay 17 haween ah isaga oo iska dhigayay dhakhtar iyo xitaa mararka qaar sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dalkaas.

Remesh ayaa lagu eedeeyay inuu si been abuur ah u guursaday 17 haween ah oo ka soo jeeda 8 gobol oo uu ka qaatay lacago baad ah.

Sarkaalka gobolka ee booliska, Bhubaneshwar ayaa BBC u sheegay in ninkan ay suurtageli karto in haween kale uu khiyaanay marka laga reebo 17-ka haween ah.

""Waxaan helnay macluumaadka ku saabsan saddex dumar ah oo ka mid ah 17 ka dib markii la xiray Ramesh, Saddexdaas, waxay ka kala soo jeedaan Odisha, Chhattisgarh iyo Assam oo saddexduba waxay dhameysteen waxbarasho sare, waxaana ogaan doonaa in dumar kale uu dhibaato u geystay"

Sidee loo soo qabtay Remesh?

"Laakin wuxuu ku noolaa Bhubaneswar , in muddo ah ma suurta galin in la qabto. Ugu danbayn Axadii waxa aan ka war helnay in uu yimid Bhubaneshwar,waxa aanu isla habeenkii ka soo qabanay gurigiisa Khandagiri". Ayuu yiri Umashankar Das , taliyaha gobolka.