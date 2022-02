Sheekada hadal haynta badan dhalisay ee ninka 30-ka sano keligii ku noolaa keyn cidla ah

Oh oo taagan bannaanka cooshaddii uu 30 sannadood ku noolaa

Singabuur waxa ay caan ku tahay in ay ka mid tahay wadamada aduunka ee sida aadka ah loo magaaleeyay waxaana ka dhisan dhismayaal aad u qurux badan iyo guryo qaali ah. Laakiin markaad la kulanto nin da'a ah oo la yirahdo Oh Go Seng waxa ugu horreeya ee aad arkeysana waa dhaldhalaalka indhihiisa.