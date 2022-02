Colaadda Ruushka iyo Ukraine: Madaxweynaha Ukraine oo gaaray jiidda hore ee dagaalka

Saacad ka hor

Waxay intaa ku dartay in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo ku sugnaa goob aan sidaa uga fogeyn , wuxuu madaxweynaha raacay gaarigiisa isaga ku labisan tuutaha militeriga xilli uu ku wajahnaa meel cidlo ah oo ay ciidamada ka qoteen dhufeyso.

Toddobaadkan, iyada oo dawladaha reer galbeedka ay sare u qaadeen digniintooda ku saabsan halista dagaal dhan walba ah ee Ruushka, Volodymyr Zelensky wuxuu go'aansaday in uu hoos u dhigo qaar ka mid ah askarta Ukraine kuwaas oo diyaar u ah duulaan kasta.

Weriyaha BBC waxay sidoo kale sheegtay in muddo labo maalmood ah ay la socotay madaxweyne Zelensky xilli uu maray deegaanno dhowr ah.

Waxaa sare u kacay duqeymaha, weriyaha ayaa kusoo warrantay in abbaare 9: 00 subaxnimo dalkaas, gobolka Luhanska waxaakusoo dhacay gantaal kaas oo lala beegsaday gidaarka dugsi, dhammaan astaamaha waxay muujinayeen in laga soo riday dhulka ay maamulaan ciidamada uu Ruushka taageero.

Kooxda madaxweynaha ayaa weriyaha u sheegay in xaaladdiisa amni ay walaac ka muujinayaan xilli uu ku socdaalayo goobo halis ah, laakiin Volodymyr Zelensky ayaa ku adkaystay inuu horay usii socdo.

Wadamada qaar ayaa si cad ugu cadaadinaya xukuumadda Kyiv in ay sameyso tanaasul kaas oo ay u aragto wax aan macquul aheyn, oo ay ku jirto in ay ka tanaasusho hadafkeedii dheeraa ee ahaa in ay ku biirto gaashaanbuurta Nato.