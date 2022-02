Amiirad Sheikha Latifa oo sheegtay in nolol fiican ay ku qaadanayso Paris

Saacad ka hor

Wakiilada amiiradda Latifa ayaa soo saaray bayaan ay ku sheegeen: "Ujeedka kulankan wuxuu ahaa in Latiifa ay xaqiijiso xaqa ay u leedahay in ay yeelato nolol gaar ah, ka dib wararka saxaafadda ay isla dhexmareyso ee ku saabsan nolosheeda"

Baxsadkii doonta

Kulankii Robinson

Sanadkii lasoo dhaafay maxkamadda sare waxay soo saartay go'aano ku saabsan xaqiiqada ah in Sheekh Maxamed uu amray sidoo kale qorsheeyay in si xoog ah Latifa loogu soo celiyo dalka sanadkii 2002 iyo 2018 iyo in uu sameeyay tallaabo sharci darro ah oo ku saabsan in UK uu ka afduubtay 2000 gabadhii ka weyneyd oo la yiraahdo amiirad Shamsa oo iyadu isku dayaysay inay baxsato.